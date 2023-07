Rashid Mejía presenta denuncia ante la DPI tras ser agredido por colectivos

“El 21-07-2023 a las 17:00 horas me dispuse a ir a Casa Presidencial para solicitar la CICIH, protestar por el desempleo, la corrupción y la inseguridad al gobierno de la República de Honduras, sin embargo, fui interceptado dos cuadras antes de Casa Presidencial por individuos identificados con camisas rojas y banderas del partido Libre”, comienza describiendo el documento.

“Varias motorizadas comenzaron a perseguirme por la vía pública hasta que lograron alcanzarme; comenzaron a golpearme y lincharme, Me dieron con los puños, me dieron patadas en varias partes del cuerpo, me lanzaron las motorizadas. En el lugar había presencia de la Policía Nacional y sin embargo no intervinieron ni detuvieron las agresiones hacia mi integridad física, continuaron lanzándome piedras y explosivos y me robaron el celular y me dieron persecución hasta el último minuto en que huía”, añade la denuncia.