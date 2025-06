Cristiano Ronaldo revela anécdota con Messi y opinión sobre Yamal: "Dejen al chico crecer"

Múnich, Alemania.- El internacional portugués Cristiano Ronaldo dijo que le parece "difícil" que él y Lionel Messi lleguen a jugar juntos después de largos años de rivalidad deportiva, pero agregó que no puede decir que "de este agua no beberé".

"Mi opinión es que el Balón de Oro lo debe ganar quien haya ganado la Liga de Campeones. Pero en el equipo que ganó la Liga de Campeones hay tres o cuatro candidatos. Creo que los premios individuales han perdido relevancia. Ahora que no hay un consenso al 100x100", afirmó.

Cristiano y Messi se repartieron el galardón del Balón de Oro durante años y, en opinión de la leyenda lusa, ese premio ha perdido relevancia porque ahora no hay un consenso.

"Le tengo también mucho cariño a Messi. Al principio él no hablaba nada de inglés y yo le traducía en las galas del Balón de Oro cuando nos explicaban lo que teníamos que hacer", dijo.

"Tengo mucho cariño por Argentina, mi mujer es argentina, Y he tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes con Argentina. Nunca digo de este agua no beberé", dijo a una pregunta de un periodista argentino.

El astro portuugés pidió en conferencia de prensa que se deje al barcelonista Lamine Yamal, ya estrella del fútbol español y mundial pese a tener tan solo 17 años, "crecer tranquilamente".

"El niño está haciendo las cosas muy, muy, muy, bien. Está en un club que le ayuda bastante, está en una selección que le ayuda bastante también, está en un ambiente muy propicio para que salgan sus cualidades, que son muy, muy grandes. Pero lo que pido de verdad es que dejen al chico crecer tranquilamente", manifestó en una comparecencia en la que se mostró muy relajado y mostró un tono cariñoso e incluso paternalista con el zurdo azulgrana.

"No hagan tanta presión para el bien del fútbol, para disfrutar muchos años de un talento así hay que dejarle tranquilo, crecer a su manera, con tranquilidad, y disfrutar de él muchos años. Quitarle presión y dejarle tranquilo. Vosotros le podéis ayudar de esa forma, dejarle tranquilo, porque talento no le falta", insistió Cristiano Ronaldo.

El delantero luso señaló que solo le gusta dar consejos cara a cara, en privado y, en cuanto a las opciones del español de ganar el Balón de Oro, recordó que su opinión sobre los premios individuales es que han perdido valor.

"No hay algo que pueda decir quién merece ganar. Normalmente en mi opinión quien debería ganar es quien destaca y gana la Liga de Campeones. Pero no me creo mucho ya los premios individuales, porque se lo que ocurre por detrás. Que el niño tiene potencial, ninguna duda, pero tanto él como Mbappe, o el propio Dembelé, Vitinha, otros jugadores de España que están viniendo ahí arriba, pero los premios individuales son irrelevantes", añadió.