Nuevo fichaje del Real Madrid concretado, baja en Barcelona y el giro inesperado con Neymar

Una de las operaciones que está trabajando el Barcelona en los últimos días es la rescisión del contrato de Clement Lenglet. El central no cuenta para Flick. Algo que no es ninguna novedad ya que sucedió la mismo en temporadas anteriores y el jugador estuvo cedido en el Tottenham, Aston Villa y Atlético de Madrid. Ahora el conjunto colchonero quiere quedárselo en propiedad. No pagará nada de traspaso y pretende que el defensor llegue libre.