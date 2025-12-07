"Esperen ver a Salvador en un tribunal de Nueva York pronto": exasesor de Donald Trump

Tegucigalpa, Honduras.- Acusando al candidato presidencial Salvador Nasralla de haber recibido dinero del narcotráfico, Roger Stone, exasesor del presidente estadounidense Donald Trump, envió un mensaje en su contra a través de redes sociales.

A través de su cuenta en X, Roger Stone posteó: "Salvador Nasralla no se deja engañar sin la aprobación de su jefe, Manuel Zelaya".

Además, en su mensaje aseguró que Nasralla fue incluido en la contienda presidencial como "prestigio" para robarle votos a Tito (Nasry Asfura).