"Esperen ver a Salvador en un tribunal de Nueva York pronto": exasesor de Donald Trump

Roger Stone, lanzó graves acusaciones contra Salvador Nasralla, a quien vinculó con el narcotráfico y advirtió que podría enfrentar un proceso judicial en Estados Unidos

  • 07 de diciembre de 2025 a las 08:18
Roger Stone, quien acusó públicamente a Salvador Nasralla y aseguró que podría enfrentar acciones legales en Nueva York.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Acusando al candidato presidencial Salvador Nasralla de haber recibido dinero del narcotráfico, Roger Stone, exasesor del presidente estadounidense Donald Trump, envió un mensaje en su contra a través de redes sociales.

A través de su cuenta en X, Roger Stone posteó: "Salvador Nasralla no se deja engañar sin la aprobación de su jefe, Manuel Zelaya".

Además, en su mensaje aseguró que Nasralla fue incluido en la contienda presidencial como "prestigio" para robarle votos a Tito (Nasry Asfura).

Seguidamente, lo acusó de tener vínculos con el narcotráfico: "También tiene un largo historial de haber recibido dinero del narcotráfico, algo de lo que el Departamento de Justicia de Trump ya es plenamente consciente".

Roger Stone advirtió que "esperen ver a Salvador en un tribunal de Nueva York pronto".

En este momento, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se disputa la presidencia con Nasry Asfura, del Partido Nacional, quien mantiene una ventaja de 19,751 votos.

Los resultados en el sistema de divulgación no se actualizan desde el pasado 5 de diciembre. Hasta este domingo, al cierre de esta nota, los datos seguían congelados, con 1,132,321 votos para el candidato nacionalista y 1,112,570 para Salvador Nasralla.

Cabe destacar que Asfura es el candidato hondureño apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en dos ocasiones ha reiterado su respaldo.

