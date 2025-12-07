  1. Inicio
  2. · Sucesos

Con un rótulo "por ladrón" y signos de tortura encuentran cuerpo en la capital

Aunque vecinos de la zona mencionaron que este hombre se dedicaba a robar retrovisores de carros e ingresaba a las casas, las autoridades investigan el caso

  • 07 de diciembre de 2025 a las 15:33
Con un rótulo por ladrón y signos de tortura encuentran cuerpo en la capital

Escena donde se encontró el cuerpo sin vida del hombre.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- La mañana de este domingo -07 de diciembre-, se registró un hecho violento luego de que vecinos de la colonia La Cañada, en Tegucigalpa, reportaran el hallazgo del cuerpo de un hombre que, según indicios preliminares, habría sido asesinado a pedradas.

El cuerpo fue encontrado en una calle solitaria del sector, maniatado y con múltiples signos de tortura, como golpes en la cabeza.

Aunque hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, se conoció que junto a él se encontró un cartón con un mensaje que decía: “Por ladrón”.

Menor de 16 años dio a luz y entregó a su hermano un bebé muerto en una maleta

Lo anterior sugiere un posible ajuste de cuentas relacionado con actividades delictivas, según información de la Policía Nacional; algunos vecinos señalaron que la víctima se dedicaba a robar retrovisores de vehículos y a ingresar a viviendas.

Agentes policiales acordonaron la escena mientras el personal forense realizó el levantamiento del cadáver, trasladándolo a la morgue capitalina para su identificación oficial.

Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer el crimen y localizar a los responsables.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias