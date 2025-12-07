Con un rótulo "por ladrón" y signos de tortura encuentran cuerpo en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La mañana de este domingo -07 de diciembre-, se registró un hecho violento luego de que vecinos de la colonia La Cañada, en Tegucigalpa, reportaran el hallazgo del cuerpo de un hombre que, según indicios preliminares, habría sido asesinado a pedradas.
El cuerpo fue encontrado en una calle solitaria del sector, maniatado y con múltiples signos de tortura, como golpes en la cabeza.
Aunque hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, se conoció que junto a él se encontró un cartón con un mensaje que decía: “Por ladrón”.
Lo anterior sugiere un posible ajuste de cuentas relacionado con actividades delictivas, según información de la Policía Nacional; algunos vecinos señalaron que la víctima se dedicaba a robar retrovisores de vehículos y a ingresar a viviendas.
Agentes policiales acordonaron la escena mientras el personal forense realizó el levantamiento del cadáver, trasladándolo a la morgue capitalina para su identificación oficial.
Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer el crimen y localizar a los responsables.