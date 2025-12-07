Menor de 16 años dio a luz y entregó a su hermano un bebé muerto en una maleta

Tegucigalpa, Honduras.- En el interior de una maleta fue hallado el cuerpo sin vida de un bebé en etapa de gestación.
El hecho se registró en el barrio Perpetuo Socorro de Comayagüela. Según las investigaciones preliminares, una menor de 16 años habría dado a luz.
Se conoció que la joven ocultó su embarazo y, por motivos que aún están bajo investigación, fue trasladada al Hospital Escuela debido a una fuerte hemorragia.
La menor fue trasladada desde el municipio de Cantarranas hasta el principal centro asistencial del país.
Durante el trayecto, familiares de la joven se percataron de que había estado embarazada, situación que ella terminó admitiendo.
Pese a reconocer que estuvo embarazada, la joven declaró que el bebé habría nacido sin vida.
De acuerdo con la información recabada, la menor habría entregado una maleta a su hermano para que la llevara hasta Tegucigalpa, y al abrirla se encontraron con el cuerpo del bebé envuelto en ropa.
Las autoridades realizaron el respectivo levantamiento del cuerpo e indicaron que el caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y el tiempo de gestación que tenía la menor.