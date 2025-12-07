Menor de 16 años dio a luz y entregó a su hermano un bebé muerto en una maleta

Tegucigalpa, Honduras.- En el interior de una maleta fue hallado el cuerpo sin vida de un bebé en etapa de gestación.

El hecho se registró en el barrio Perpetuo Socorro de Comayagüela. Según las investigaciones preliminares, una menor de 16 años habría dado a luz.

Se conoció que la joven ocultó su embarazo y, por motivos que aún están bajo investigación, fue trasladada al Hospital Escuela debido a una fuerte hemorragia.