Hallan el cuerpo sin vida de un recién nacido en una vivienda de Siguatepeque

Siguatepeque, Honduras.- El cuerpo sin vida de un recién nacido fue encontrado en el corredor de una vivienda ubicada en la comunidad de El Porvenir, en Siguatepeque.

Vecinos del sector descubrieron el cuerpo del pequeño abandonado dentro de la propiedad e inmediatamente alertaron a las autoridades policiales.

Momentos después, agentes llegaron a la escena y confirmaron la presencia del pequeño cadáver, el cual estaba abandonado y en condiciones de suciedad.