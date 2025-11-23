Hallan el cuerpo sin vida de un recién nacido en una vivienda de Siguatepeque

Siguatepeque, Honduras.- El cuerpo sin vida de un recién nacido fue encontrado en el corredor de una vivienda ubicada en la comunidad de El Porvenir, en Siguatepeque.
Vecinos del sector descubrieron el cuerpo del pequeño abandonado dentro de la propiedad e inmediatamente alertaron a las autoridades policiales.
Momentos después, agentes llegaron a la escena y confirmaron la presencia del pequeño cadáver, el cual estaba abandonado y en condiciones de suciedad.
Residentes de la zona creen que el cuerpo pudo haber sido trasladado desde otro punto del municipio por algún perro o gato, debido a que presentaba restos de tierra.
Hasta el momento se desconoce si el bebé era niño o niña. Las autoridades acordonaron el área para que Medicina Forense realizara el levantamiento.
Según la información preliminar, el cadáver será trasladado a la morgue de Tegucigalpa para continuar con los procedimientos correspondientes.
Posteriormente, se le practicarán los análisis forenses necesarios para determinar la causa de muerte.