  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos sucesos

Hallan cuerpo semi enterrado en el sector Altos de las Cascadas

La policía reporta el hallazgo de un cuerpo semi enterrado en la colonia Altos de las Cascadas. Se inició la investigación para determinar la identidad de la víctima y las causas del hecho.

  • 10 de noviembre de 2025 a las 12:43
El Heraldo Videos