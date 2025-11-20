Evalúan en Medicina Forense a Francia Sofía Medina Martínez, "La barbie fiscal"

Tegucigalpa, Honduras.- Alrededor de seis horas, permaneció en una evaluación en la Dirección de Medicina Forense Francia Sofía Medina Martínez conocida como "La barbie fiscal".

Esposada de pies y manos, y con resguardo militar y policial, fue ingresada a eso de las 6:40 de la mañana de este jueves y fue sometida a las evaluaciones por parte de especialistas del Ministerio Público.

Pasadas las 11:00 de la mañana, salió de las instalaciones de Medicina Forense y fue trasladado por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INP) hasta la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara.