Evalúan en Medicina Forense a Francia Sofía Medina Martínez, "La barbie fiscal"

Tegucigalpa, Honduras.- Alrededor de seis horas, permaneció en una evaluación en la Dirección de Medicina Forense Francia Sofía Medina Martínez conocida como "La barbie fiscal".
Esposada de pies y manos, y con resguardo militar y policial, fue ingresada a eso de las 6:40 de la mañana de este jueves y fue sometida a las evaluaciones por parte de especialistas del Ministerio Público.
Pasadas las 11:00 de la mañana, salió de las instalaciones de Medicina Forense y fue trasladado por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INP) hasta la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara.
Medina enfrenta 42 delitos que le imputa el Ministerio Público por supuestamente sustraer 88 millones de lempiras del Banco Central de Honduras.
"La barbie fiscal” es señalada de cometer los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, uso de información privilegiada, destrucción de evidencias y 38 cargos de falsificación de documentos.