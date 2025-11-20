  1. Inicio
Evalúan en Medicina Forense a Francia Sofía Medina Martínez, "La barbie fiscal"

Tras la evaluación, fue trasladada por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara

  • 20 de noviembre de 2025 a las 12:16
Bajo estrictas medidas de seguridad con resguardo militar y policial, la exfiscal fue llevaba a Medicina Forense y luego retornada a la cárcel de mujeres.

Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Alrededor de seis horas, permaneció en una evaluación en la Dirección de Medicina Forense Francia Sofía Medina Martínez conocida como "La barbie fiscal".

Esposada de pies y manos, y con resguardo militar y policial, fue ingresada a eso de las 6:40 de la mañana de este jueves y fue sometida a las evaluaciones por parte de especialistas del Ministerio Público.

Pasadas las 11:00 de la mañana, salió de las instalaciones de Medicina Forense y fue trasladado por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INP) hasta la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara.

¿Quién es “La barbie fiscal” y por qué es acusada de lavado de activos?

Medina enfrenta 42 delitos que le imputa el Ministerio Público por supuestamente sustraer 88 millones de lempiras del Banco Central de Honduras.

"La barbie fiscal” es señalada de cometer los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, uso de información privilegiada, destrucción de evidencias y 38 cargos de falsificación de documentos.

Empleados del BCH implicados con fiscal Francia Medina

