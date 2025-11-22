Hallan con vida a tripulantes de embarcación desaparecida tras zarpar de Belice hacia Islas de la Bahía

  1. Inicio
Tres personas y un canino fueron localizados después de que la embarcación The Wet Spot perdiera comunicación tras zarpar desde Belice

  • 22 de noviembre de 2025 a las 17:50
La embarcación había sido reportada como desaparecida después de zarpar desde Belice con destino a las Islas de la Bahía.

 Foto: Cortesía

Islas de la Bahía, Honduras.- Con vida fueron halladas tres personas que habían sido reportadas como desaparecidas tras salir de Belice hacia Islas de la Bahía a bordo de un barco.

Fue este sábado que las autoridades confirmaron el hallazgo de las tres personas y un canino que viajaban a bordo de la embarcación The Wet Spot.

La embarcación había sido reportada como desaparecida después de zarpar desde Belice con destino a las Islas de la Bahía.

La embarcación perdió comunicación en horas de la tarde del viernes 21 de noviembre, y hasta ese momento no se sabía si había enfrentado problemas mecánicos o condiciones climáticas adversas.

La llegada de los tripulantes estaba prevista para el mismo viernes, pero no se obtuvo ningún rastro de ellos hasta la tarde de este sábado.

Según las autoridades, la embarcación encalló en un arrecife, lo que permitió que los tripulantes fueran localizados con vida.

Hasta ahora se desconoce la identidad oficial de las personas, aunque se difundió una fotografía que permitió identificar que se trataba de un hombre de aproximadamente 60 años y una mujer de unos 40 años.

