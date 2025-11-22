Hallan con vida a tripulantes de embarcación desaparecida tras zarpar de Belice hacia Islas de la Bahía

Islas de la Bahía, Honduras.- Con vida fueron halladas tres personas que habían sido reportadas como desaparecidas tras salir de Belice hacia Islas de la Bahía a bordo de un barco.

Fue este sábado que las autoridades confirmaron el hallazgo de las tres personas y un canino que viajaban a bordo de la embarcación The Wet Spot.

La embarcación había sido reportada como desaparecida después de zarpar desde Belice con destino a las Islas de la Bahía.