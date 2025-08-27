Marina Mercante da por concluida la búsqueda del barco Lucky Lady

Tegucigalpa, Honduras.- El director de la Marina Mercante, Edgar Soriano, confirmó que el evento SAR (búsqueda y rescate, por sus siglas en inglés) de la embarcación "Lucky Lady", desaparecida desde el 19 de julio con 18 personas a bordo, continúa abierto a pesar de que la fase operativa de rastreo ya finalizó.
"Seguimos manteniendo abierto el evento SAR, pero la embarcación sigue desaparecida", declaró Soriano.
Añadió que la búsqueda inicial se desarrolló conforme a la normativa internacional y con el apoyo de autoridades marítimas de la región.
El único rastro hallado hasta ahora ha sido un aro salvavidas encontrado el 12 de agosto en las costas de Utila, sin que existan más evidencias sobre el paradero de la embarcación.
"Ese hallazgo muestra que sigue habiendo misterio alrededor del destino de los 18 tripulantes", dijo el funcionario.
Soriano sostuvo que la investigación formal corresponde ahora al Ministerio Público, mientras la Marina Mercante resguarda los indicios encontrados.
El funcionario señaló además que ya se reunió con los familiares de los tripulantes, a quienes explicó el proceso de búsqueda realizado por mar y aire, y el rol de la Marina Mercante en la investigación.