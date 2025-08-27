Marina Mercante da por concluida la búsqueda del barco Lucky Lady

Tegucigalpa, Honduras.- El director de la Marina Mercante, Edgar Soriano, confirmó que el evento SAR (búsqueda y rescate, por sus siglas en inglés) de la embarcación "Lucky Lady", desaparecida desde el 19 de julio con 18 personas a bordo, continúa abierto a pesar de que la fase operativa de rastreo ya finalizó.

"Seguimos manteniendo abierto el evento SAR, pero la embarcación sigue desaparecida", declaró Soriano.

Añadió que la búsqueda inicial se desarrolló conforme a la normativa internacional y con el apoyo de autoridades marítimas de la región.