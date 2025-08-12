Búsqueda del barco Lucky Lady: hallan salvavidas con signos de quemaduras

Islas de la Bahía, Honduras.- Más de tres semanas lleva desaparecida la embarcación Lucky Lady en el Caribe hondureño. El lunes 11 de agosto, 25 días después de haber perdido el rastro de la nave, se halló un salvavidas que podría pertenecer al buque. La pieza fue encontrada flotando en aguas cercanas al lado este de la isla de Utila, Islas de la Bahía, zona insular de Honduras.

El descubrimiento fue realizado por el capitán Ethan Gordon, quien navegaba por la zona cuando divisó el objeto a la deriva.

De acuerdo con reportes preliminares, el salvavidas presenta inscripciones visibles con el nombre Lucky Lady y la ciudad La Ceiba, además de daños por quemaduras y fracturas parciales en sus bordes, lo que ha generado hipótesis sobre un posible incendio a bordo. Este hallazgo constituye la primera pista física desde que la nave fue reportada como desaparecida. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La Lucky Lady zarpó el 19 de julio desde Guanaja con destino a los bancos de pesca del Caribe, y su última posición conocida se registró cerca del banco Rosa Linda, a 269 kilómetros al noreste del cabo Gracias a Dios. La Fuerza Naval de Honduras, junto a pescadores voluntarios, mantiene la búsqueda en zonas remotas como el banco Rolins. Sin embargo, las labores se han visto complicadas debido a que la embarcación no estaba registrada ante la Marina Mercante.