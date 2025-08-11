Siguen buscando el barco Lucky Lady; desapareció hace 24 días en el Caribe

Tegucigalpa, Honduras.-La Marina Mercante y la Fuerza Naval de Honduras continúan este lunes con la búsqueda de un barco pesquero que desapareció desde el 19 de julio con 18 personas después de haber zarpado desde la isla de Guanaja, Islas de la Bahía, en el Caribe, hacia un banco de pesca.

El director de la Marina Mercante hondureña, Edgar Soriano, dijo a periodistas que se han hecho llamados a las regiones costeras de los países vecinos para ver si avistan algún indicio que indique dónde está la embarcación y sus tripulantes.

Agregó que la Marina Mercante y la Fuerza Naval mantienen activos los protocolos de búsqueda del barco, el Lucky Lady.