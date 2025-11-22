Alarmante desaparición de tres tripulantes que viajaban de Belice a Islas de la Bahía

Islas de la Bahía, Honduras.— Tres personas desaparecieron en alta mar la tarde del viernes —21 de noviembre—, mientras viajaban desde Belice hasta el departamento de Islas de la Bahía, en Honduras.

De acuerdo con las autoridades, las personas emprendieron su viaje desde la mañana del viernes. El problema se desató hasta en horas de la tarde, cuando perdieron total comunicación con la embarcación.

Desde ese momento, se desconoce el paradero de la unidad y el estado en el que se encuentran las tres personas que viajaban en ella.