Alarmante desaparición de tres tripulantes que viajaban de Belice a Islas de la Bahía

La llegada de los viajeros a Islas de la Bahía estaba programada para la noche de ayer, viernes. Las autoridades ya iniciaron las búsquedas correspondientes

  • 22 de noviembre de 2025 a las 10:27
La llegada de los tripulantes estaba programada para el día viernes, no obstante, hasta la mañana de este sábado, no existe ningún rastro sobre su paradero.

 Foto: Cortesía redes sociales

Islas de la Bahía, Honduras.— Tres personas desaparecieron en alta mar la tarde del viernes —21 de noviembre—, mientras viajaban desde Belice hasta el departamento de Islas de la Bahía, en Honduras.

De acuerdo con las autoridades, las personas emprendieron su viaje desde la mañana del viernes. El problema se desató hasta en horas de la tarde, cuando perdieron total comunicación con la embarcación.

Desde ese momento, se desconoce el paradero de la unidad y el estado en el que se encuentran las tres personas que viajaban en ella.

Las autoridades presumen que los desaparecidos podrían haber enfrentado problemas mecánicos o condiciones climáticas adversas que les impidieron seguir avanzando hasta su destino.

Los trabajos de localización ya dieron inicio. De acuerdo con la información preliminar, una aeronave tipo avioneta salió desde Útila para ayudar en la búsqueda.

Se espera que, en las próximas horas, las autoridades tengan novedades sobre la embarcación con nombre The Wet Spot y las personas que viajaban en ella.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

