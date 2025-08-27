  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

"Me estoy hundiendo": Última llamada de joven que desapareció entre Utila y Roatán

El joven salió de Utila rumbo a Roatán para pescar, pero en medio del trayecto avisó que tenía problemas con su pequeña embarcación.

  • 27 de agosto de 2025 a las 08:59
Me estoy hundiendo: Última llamada de joven que desapareció entre Utila y Roatán
1 de 10

Un joven pescador identificado preliminarmente como Nigel, originario de West End, desapareció tras zarpar de Utila rumbo a Roatán en una panga roja. Antes de perder contacto, alcanzó a llamar a su familia para advertir que su embarcación se estaba hundiendo. Lo que se sabe del caso.

 Foto cortesía: Redes sociales.
Me estoy hundiendo: Última llamada de joven que desapareció entre Utila y Roatán
2 de 10

Esta es la embarcación en la que viajaba Nigel al momento de zozobrar. Autoridades y pobladores realizan labores de búsqueda, pero hasta ahora no hay rastro de él.

 Foto cortesía: Redes sociales.
Me estoy hundiendo: Última llamada de joven que desapareció entre Utila y Roatán
3 de 10

Esta es la panga roja en la que viajaba el joven pescador Nigel cuando partió de Utila rumbo a West End, sin imaginar que horas más tarde daría su último aviso de auxilio antes de desaparecer en el mar.

 Foto cortesía: Redes sociales.
Me estoy hundiendo: Última llamada de joven que desapareció entre Utila y Roatán
4 de 10

De acuerdo a sus familiares, a eso de las 8:00 p. m., Nigel logró llamar a su familia para advertirles que su lancha se estaba hundiendo; desde entonces no se volvió a tener noticias sobre su paradero.

 Foto ilustrativa: Canva.
Me estoy hundiendo: Última llamada de joven que desapareció entre Utila y Roatán
5 de 10

Familiares y amigos mantienen la esperanza de encontrar con vida al pescador, quien desapareció en la travesía entre Utila y Roatán.

 Foto cortesía: Redes sociales.
Me estoy hundiendo: Última llamada de joven que desapareció entre Utila y Roatán
6 de 10

La embarcación tipo panga, de color rojo, zarpó la noche del martes desde Utila con rumbo a West End, pero nunca logró llegar a su destino. (Las lanchas en la imagen son ilustrativas)

 Yeny Waleska Sarmiento Ramos
Me estoy hundiendo: Última llamada de joven que desapareció entre Utila y Roatán
7 de 10

Tras recibir la alerta, autoridades navales y pobladores iniciaron labores de búsqueda, aunque hasta ahora los esfuerzos no han dado resultados positivos. (La lancha en la imagen es ilustrativa)

 Foto ilustrativa: Canva.
Me estoy hundiendo: Última llamada de joven que desapareció entre Utila y Roatán
8 de 10

El joven se dedicaba a la faena de la pesca, como muchos jóvenes pobladores de Utila.

 Foto ilustrativa: Canva.
Me estoy hundiendo: Última llamada de joven que desapareció entre Utila y Roatán
9 de 10

El hundimiento se reportó en la ruta marítima entre Utila y Roatán, una zona donde las condiciones del mar pueden tornarse peligrosas en cuestión de minutos.

 Foto ilustrativa: Redes sociales.
Me estoy hundiendo: Última llamada de joven que desapareció entre Utila y Roatán
10 de 10

Los parientes del pescador han pedido colaboración a todas las personas que puedan sumarse a la búsqueda para lograr encontrarlo lo antes posible.

 Foto ilustrativa: EL HERALDO.
Cargar más fotos