"Me estoy hundiendo": Última llamada de joven que desapareció entre Utila y Roatán

Un joven pescador identificado preliminarmente como Nigel, originario de West End, desapareció tras zarpar de Utila rumbo a Roatán en una panga roja. Antes de perder contacto, alcanzó a llamar a su familia para advertir que su embarcación se estaba hundiendo. Lo que se sabe del caso.
Esta es la embarcación en la que viajaba Nigel al momento de zozobrar. Autoridades y pobladores realizan labores de búsqueda, pero hasta ahora no hay rastro de él.
Esta es la panga roja en la que viajaba el joven pescador Nigel cuando partió de Utila rumbo a West End, sin imaginar que horas más tarde daría su último aviso de auxilio antes de desaparecer en el mar.
De acuerdo a sus familiares, a eso de las 8:00 p. m., Nigel logró llamar a su familia para advertirles que su lancha se estaba hundiendo; desde entonces no se volvió a tener noticias sobre su paradero.
Familiares y amigos mantienen la esperanza de encontrar con vida al pescador, quien desapareció en la travesía entre Utila y Roatán.
La embarcación tipo panga, de color rojo, zarpó la noche del martes desde Utila con rumbo a West End, pero nunca logró llegar a su destino. (Las lanchas en la imagen son ilustrativas)
Tras recibir la alerta, autoridades navales y pobladores iniciaron labores de búsqueda, aunque hasta ahora los esfuerzos no han dado resultados positivos. (La lancha en la imagen es ilustrativa)
El joven se dedicaba a la faena de la pesca, como muchos jóvenes pobladores de Utila.
El hundimiento se reportó en la ruta marítima entre Utila y Roatán, una zona donde las condiciones del mar pueden tornarse peligrosas en cuestión de minutos.
Los parientes del pescador han pedido colaboración a todas las personas que puedan sumarse a la búsqueda para lograr encontrarlo lo antes posible.