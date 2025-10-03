Fuerza Naval de Nicaragua detiene embarcación con 17 tripulantes hondureños

Tegucigalpa, Honduras.- La Marina Mercante de Honduras confirmó la detención de una embarcación hondureña con 17 tripulantes por parte de la Fuerza Naval de Nicaragua.
La embarcación pesquera salió de Roatán y entró a aguas nicaragüenses, por lo que se dio la detención por parte de las autoridades de ese país.
"La dirección general de la Marina Mercante está realizando una vigilancia electrónica y observamos que la embarcación se salió de nuestra agua jurisdiccional. Contactamos al propietario de la embarcación y de acuerdo a la trayectoria nos da el indicio de la retención y está próximo a llegar al puerto de El Bluff en Nicaragua, que es donde llevan las embarcaciones retenidas", indicó Geovanny Ochoa de la Marina Mercante de Honduras, en entrevista a HCH.
"Nosotros notificamos a Relaciones Exteriores y lo más importante es que se garantice los derechos a los tripulantes. Zarparon de Roatán y son 17 personas, la embarcación se llama Sofía Teresa y se dedican a la actividad de la langosta", añadió.
Se espera que este día por la tarde, la embarcación Sofía Teresa llegue a tierra firme en Nicaragua.
La embarcación hondureña fue requerida en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), una franja marítima de 200 millas náuticas donde Nicaragua tiene derechos para explorar, explotar, conservar y gestionar recursos naturales, como peces y minerales.
Esta zona es fundamental para el control de actividades económicas marinas y la conservación del medio ambiente.