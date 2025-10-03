Fuerza Naval de Nicaragua detiene embarcación con 17 tripulantes hondureños

La embarcación pesquera salió de Roatán y entró a aguas nicaragüenses, por lo que se dio la detención por parte de las autoridades de ese país.

Tegucigalpa, Honduras.- La Marina Mercante de Honduras confirmó la detención de una embarcación hondureña con 17 tripulantes por parte de la Fuerza Naval de Nicaragua.

"La dirección general de la Marina Mercante está realizando una vigilancia electrónica y observamos que la embarcación se salió de nuestra agua jurisdiccional. Contactamos al propietario de la embarcación y de acuerdo a la trayectoria nos da el indicio de la retención y está próximo a llegar al puerto de El Bluff en Nicaragua, que es donde llevan las embarcaciones retenidas", indicó Geovanny Ochoa de la Marina Mercante de Honduras, en entrevista a HCH.

"Nosotros notificamos a Relaciones Exteriores y lo más importante es que se garantice los derechos a los tripulantes. Zarparon de Roatán y son 17 personas, la embarcación se llama Sofía Teresa y se dedican a la actividad de la langosta", añadió.

Se espera que este día por la tarde, la embarcación Sofía Teresa llegue a tierra firme en Nicaragua.

La embarcación hondureña fue requerida en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), una franja marítima de 200 millas náuticas donde Nicaragua tiene derechos para explorar, explotar, conservar y gestionar recursos naturales, como peces y minerales.

Esta zona es fundamental para el control de actividades económicas marinas y la conservación del medio ambiente.