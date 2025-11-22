  1. Inicio
Habrían sido confundidos con pandilleros: Johan y Wilmer, jóvenes asesinados en El Progreso

Por ser confundidos presuntamente con otros pandilleros, hombres fuertemente armados asesinaron a Johan Cardona y Wilmer Galo en El Progreso, Yoro

  • 22 de noviembre de 2025 a las 10:18
Habrían sido confundidos con pandilleros: Johan y Wilmer, jóvenes asesinados en El Progreso
Dos jóvenes fueron asesinados la noche del jueves -20 de noviembre- en la colonia Mangandí, del municipio de El Progreso, Yoro, por un grupo de hombres armados; hasta la noche del viernes fue lograda la identificación. ¿Qué se sabe sobre este caso? Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
Habrían sido confundidos con pandilleros: Johan y Wilmer, jóvenes asesinados en El Progreso
Las víctimas han sido identificadas como Wilmer Andrés Méndez Galo, de 23 años, y Johan Alexander Escobar Cardona, ambos residentes en la zona.

Foto: Redes sociales
Habrían sido confundidos con pandilleros: Johan y Wilmer, jóvenes asesinados en El Progreso
De acuerdo con información preliminar, los jóvenes caminaban por las calles de la colonia cuando fueron interceptados por sujetos desconocidos, quienes abrieron fuego contra ellos sin mediar palabra.

 Foto: Redes sociales
Habrían sido confundidos con pandilleros: Johan y Wilmer, jóvenes asesinados en El Progreso
Wilmer, una de las víctimas, falleció de manera inmediata en la escena; su cuerpo quedó tendido boca abajo en el suelo.

Foto: Redes sociales
Habrían sido confundidos con pandilleros: Johan y Wilmer, jóvenes asesinados en El Progreso
Cardona, (segunda foto) conocido en la comunidad como “El Chelito”, aún mostraba signos vitales al momento de ser auxiliado por los socorristas, pero no logró sobrevivir al ataque.

 Foto: Redes sociales
Habrían sido confundidos con pandilleros: Johan y Wilmer, jóvenes asesinados en El Progreso
En el lugar se contabilizaron al menos 15 casquillos de bala. Las autoridades realizaron el levantamiento correspondiente y aseguraron el perímetro para iniciar las investigaciones.

 Foto: Redes sociales
Habrían sido confundidos con pandilleros: Johan y Wilmer, jóvenes asesinados en El Progreso
Según familiares y el reporte policial, el ataque podría haberse producido porque los jóvenes fueron confundidos con rivales de pandillas que operan en la zona.

 Foto: Redes sociales
Habrían sido confundidos con pandilleros: Johan y Wilmer, jóvenes asesinados en El Progreso
Los parientes señalaron que la presencia de ambos jóvenes en un barrio conflictivo pudo haber sido un factor determinante en el ataque.

 Foto: Redes sociales
Habrían sido confundidos con pandilleros: Johan y Wilmer, jóvenes asesinados en El Progreso
Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los responsables, quienes huyeron del lugar tras cometer el doble asesinato.

 Foto: Redes sociales
Habrían sido confundidos con pandilleros: Johan y Wilmer, jóvenes asesinados en El Progreso
La Policía continúa recabando información para localizar a los sospechosos, mientras que Cardona, quien era padre de un pequeño, ya fue velado por su familia.

 Foto: Redes sociales
