TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Y mientras en la capital sus habitantes viven en un entorno de mejores condiciones, los olvidados, que no están tan lejos de esta urbe, tienen que resignarse a vivir en miseria.

La gran mayoría ni siquiera sabe en qué municipios habitan, olvidados como ellos, ni mucho menos lo que padecen diariamente debido al abandono.

Y no se define únicamente por la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos. También se evidencia en el acceso a agua potable, electricidad, saneamiento, educación, salud y otros servicios básicos.

Por ejemplo, el primer indicio del olvido de estos municipios fueron los caminos de tierra (desérticos en verano y lodosos en invierno) que tuvimos que cruzar, en donde un mal cálculo del conductor puede hacer perder el control del vehículo.

Y al llegar al lugar, el panorama es aún más desesperanzador: los pobres comen de vez en cuando porque no tienen ingresos; los pobres viven en covachas improvisadas; los pobres se las ingenian para sanar sus dolencias sin medicamentos; los pobres difícilmente pueden estudiar porque ni ellos ni los escasos centros educativos tienen condiciones; los pobres no pueden cultivar porque insumos no pueden comprar.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus visitó Curarén, Maraita, El Porvenir, Nueva Armenia, Cedros y Lepaterique, municipios de Francisco Morazán que permanecen en el olvido producto de la indiferencia de los gobiernos.

Un análisis de este rotativo al último informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra que estos municipios decrecieron en su calidad de vida entre 2014 y 2019 (la fecha de los estudios).

Este equipo tuvo de frente la pobreza, interactuó con las personas más miserables de algunos municipios de Francisco Morazán, que en los últimos años descendieron en sus índices de desarrollo humano.