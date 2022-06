“Iba a traer muchos beneficios para Honduras”: migrantes en EEUU lamentan ausencia de Xiomara a Cumbre de las Américas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La comunidad hondureña en Estados Unidos se manifestó este lunes en oposición a la postura adoptada por la presidenta Xiomara Castro de no asistir a la Cumbre de las Américas.

Decenas de hondureños que residen en distintos puntos del país norteamericano marcharon hacia el Monumento a Washington en la ciudad del mismo nombre, para alzar sus voces, pues consideraron que la mandataria debió asistir y así intervenir por ellos para que se aprueben beneficios como la extensión del actual Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y la emisión de uno nuevo, que incluya a más compatriotas que han llegado al país en años recientes.

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, que está conformada por migrantes hondureños en Estados Unidos, dijo en entrevista con EL HERALDO que la decisión de Castro les ha tomado por sorpresa y la han sentido como una reafirmación del abandono que vive esta comunidad desde hace mucho tiempo.

“Hemos finalizado hoy una marcha frente a la Casa Blanca, recordándole al presidente (Joe) Biden que seguimos a la espera de una designación de un TPS y a la vez pidiéndole disculpas al presidente Biden por el desaire que ha hecho la presidenta Xiomara Castro al no asistir a la esta tan importante cumbre, donde ha condicionado su asistencia por países o gobiernos que no respetan la democracia, que no respetan los derechos humanos”, dijo el presidente de la organización hondureña. La movilización también se trasladó hasta la Embajada de Honduras en Washington, donde la exigencia fue la misma.

Para el líder migrante, “un presidente se reúne con presidentes, no con cancilleres o funcionarios de segunda o tercera categoría” y a su criterio, la mandataria debió aprovechar la coyuntura de la cumbre para pedir en territorio estadounidense el amparo legal para sus conciudadanos.

“Se iban a discutir temas como el cambio climático, democracia, migración y sobre todo el tema de un nuevo TPS que beneficiaría a más de medio millón de hondureños y nosotros considerábamos que iba a ser el momento preciso para decirnos si sí o no iba a designar un nuevo TPS para Honduras”, agregó Flores.

“Creíamos que se iban a hacer esfuerzos articulados, porque nosotros en las calles y la presidenta en la Cumbre, iba a ser el momento preciso para la designación del TPS. Era una cumbre que iba a traer muchos beneficios para Honduras”, insistió.

“Estas son oportunidades para la presidenta Xiomara Castro de tomar el liderazgo en Centro América, porque eso le puede dar ventajas para que puedan apoyarnos otros países y a nosotros como migrantes que sostenemos la economía de Honduras con un envío de más de 7,300 millones de dólares y porque somos el 20% de la población viviendo en el extranjero, considerábamos que era importante la participación de la presidenta”, enfatizó.

