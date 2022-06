Bancada nacionalista: Gobierno de Xiomara da espalda a la democracia al no asistir a Cumbre de las Américas

DE INTERÉS: Diáspora hondureña en EEUU llama a presidenta Castro a no condicionar participación en Cumbre de las Américas

Además, consideran que Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras, por lo que la presidenta no haya asistido a la cumbre es un hecho “que la mayoría del pueblo hondureño lamenta y condena”.

“Lamentamos que el actual régimen izquierdista de Honduras no tenga tres dedos de frente, al no sopesar quienes son nuestros amigos y socios comerciales fundamentales”, reprocharon.

“Deploramos que el gobierno de Libre decidiera que la presidenta Xiomara Castro no asistiera a la cumbre, solidarizándose con las dictaduras de izquierda de Cuba, Venezuela y otras”, dice el comunicado que fue publicado en sus redes.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La bancada del Partido Nacional aseguró este lunes que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro le está dando la espalda a la democracia al no asistir a la novena Cumbre de las Américas .

Washington advirtió que el respeto a la democracia es “condición” para participar en la cita. Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y de Bolivia, Luis Arce, ya han anunciado que supeditan su asistencia a que no haya exclusiones.

“Reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma”, dijo Arce recientemente.

“Si se excluye, si no se invita a todos va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller” Marcelo Ebrard, había adelantado por su parte AMLO.

De acuerdo a la diplomacia estadounidense, Cuba, Nicaragua y Venezuela “no respetan” la Carta Democrática Interamericana -el documento regional de defensa de la institucionalidad vigente desde septiembre de 2001- “y por lo tanto” esperan que no estén presentes en la próxima cumbre hemisférica que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles.

Ante este escenario, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pidió no excluir a ningún país.

Por su parte, la canciller chilena, Antonia Urrejola, ha pedido que la convocatoria sea “lo más amplia posible” y recordó que la exclusión en este foro de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba “no ha dado resultados”.

Las autoridades estadounidenses han dicho que las invitaciones formales aún no han sido hechas.