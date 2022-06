Presidenta Xiomara Castro no iría a Cumbre de las Américas; ministro de Relaciones Exteriores asumirá representación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La presidenta Xiomara Castro no participará en la Cumbre de las Américas y en su lugar será el Canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, quien lo hará, así lo dejó ver un tuit de Cancillería que fue borrado y más tarde vuelto a publicar.

La anterior fue confirmado por un tuit que fue publicado antes de mediodía y borrado rápidamente en el perfil oficial de Cancillería Honduras. En el mensaje -que finalmente fue posteado por la tarde- se lee que “Honduras sí estaría presente en la Cumbre de las Américas”, pero aclaraba que lo haría por medio de su ministro de Relaciones Exteriores.

LEA: Diáspora hondureña en EEUU llama a presidenta Castro a no condicionar participación en Cumbre de las Américas

Castro, quien días atrás condicionó su asistencia a la Cumbre luego que Nicaragua, Cuba y Venezuela fueron excluidas por Estados Unidos, no ha anunciado su decisión de asistir o no. La situación ha generado malestar en distintos sectores quienes le recuerdan que debe “pensar en los intereses de los hondureños y no en quedar bien con amigos”.