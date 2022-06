Diáspora hondureña en EEUU llama a presidenta Castro a no condicionar participación en Cumbre de las Américas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La diáspora hondureña en Estados Unidos, a través de la Fundación 15 de septiembre, lamentó este viernes que la presidenta Xiomara Castro aún no haya definido si asistirá a la Cumbre de las Américas, la cual se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles.

A través de un comunicado, la organización integrada por hondureños residentes en la nación norteamericana, cuestionó que la mandataria haya condicionado su asistencia al evento tras mostrarse solidaria con los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, los cuales no recibieron invitación para formar parte de la cumbre.

LEA TAMBIÉN: Partido Nacional anuncia la expulsión del diputado Rolando Barahona

“Desde la primera cumbre en 1994 en el Estado de la Florida, organizada bajo la administración Clinton, se acordó que: ‘todos los países que asistan a este evento son los que están bajo la carta democrática y los participantes serán países que gocen de una democracia, no países con autocracia’, entendiéndose así que la no invitación a los países con los que usted dice solidarizarse, no cumplen con esa disposición por tal razón no debería condicionar su participación a tan magno evento”, señala el comunicado.

Según señala la fundación, la no presencia de Castro en el evento dejaría expuesta a la diáspora hondureña residente en Estados Unidos, la cual se mantiene a la espera de obtener beneficios migratorios como la reasignación de un nuevo TPS.

Asimismo, la comunidad hondureña señala que la determinación del gobierno de enviar una comitiva dejaría relegados a los hondureños en Estados Unidos como ciudadanos de segunda categoría.

“Mandar una comitiva de segundo nivel a tan importante evento, su administración nos dejaría relegados a la diáspora que residimos en suelo estadounidense como ciudadanos de segunda categoría, ya que en estos momentos es de vital importancia para los migrantes, donde Honduras cada día afronta la expulsión de compatriotas hacia este país norteamericano y otros del continente europeo, la migración es uno de los temas a cubrir en esta cumbre, es de aprovechar la coyuntura al abordar el tema de solicitar colaboración para los migrantes que están dentro del país como aquellos que aún están en camino”, añade el comunicado.

La diáspora hondureña cierra el texto lamentando la posible ausencia de la presidenta Xiomara Castro en la Cumbre de las Américas y reitera que los migrantes no son ninguna moneda de cambio ni deben ser instrumentalizados por los gobiernos ni políticos en tiempos de campaña.

Finalmente, la Fundación 15 de Septiembre señala que la comunidad hondureña residente en Estados Unidos se encuentra en el olvido y a la espera de la protección del Estado y la presidenta Castro.