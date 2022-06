Las claves para entender qué es y cómo funciona la Cumbre de las Américas

Xiomara Castro no asistirá

La presidenta Xiomara Castro no participará en la Cumbre de las Américas y en su lugar será el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, quien lo hará, así lo dejó ver un tuit de Cancillería que fue borrado y más tarde vuelto a publicar.

La anterior fue confirmado por un tuit, donde se lee que “Honduras sí estaría presente en la Cumbre de las Américas”, pero aclara que lo haría por medio de su ministro de Relaciones Exteriores.

Castro, quien días atrás condicionó su asistencia a la Cumbre luego que Nicaragua, Cuba y Venezuela fueron excluidas por Estados Unidos, no ha anunciado su decisión de asistir o no. La situación ha generado malestar en distintos sectores del país quienes le recuerdan que debe “pensar en los intereses de los hondureños y no en quedar bien con amigos”.

