$!Uno de cada cuatro estudiantes del sistema público tiene sobreedad

Para Marlon Escoto, director de educación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), es común que los niños repitan primer grado, principalmente “los niños que no tuvieron ningún grado preescolar”, por eso hay muchos casos de sobreedad en las escuelas del país.

Escoto también resaltó que hay una gran cantidad de niños que por tener sobreedad no pueden volver a la escuela. “Por ejemplo, un niño que tiene 8 o 9 años y no cursó primer grado, no puede volver, porque no lo matriculan, porque primer grado tiene la condición de que el alumno debe de tener 6 años”.

Entonces el niño debe de esperar a cumplir 15 años para poder matricularse en una escuela para adultos o formar parte del Programa de alfabetización “Yo sí puedo”.

“Y este es un frente de niños perdidos pospandemia, que fácilmente alcanzan unos 40,000 niños, por eso cuando se ve que la matrícula va en descenso y no se recupera, es porque aunque esta población de niños no pueden volver a la educación básica por su edad, están en el limbo”, lamentó el exministro de Educación.