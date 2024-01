Estudiantes y docentes requieren mejores condiciones para este 2024

También es evidente que, al ser contactadas, las autoridades de la Seduc prefirieron no hablar y mencionaron que “somos ariscos con los de su medio” .

Hoy, un año después, la mayoría de los lugares que trabajan con el futuro del país parecen haberse quedado en el pasado, ya que no presentan innovaciones ni mejoras significativas en las aulas de clases.

En aquellos momentos, los datos de Educación indicaron que de los 600 planteles de formación existentes en la capital, más del 50% estaban en pésimas condiciones y no aportaban nada a los alumnos.

Salvador Castro, director del Itzamná, indicó que ya no quieren trabajar con el gobierno, porque las escrituras del plantel no se “las firmo ni el procurador ni el ministro Pineda”. Por lo que, buscará a los padres de familia e inversores extranjeros para este 2024.

Sandra Rodríguez, docente de educación básica y media, manifestó que “no solo deben mirarse las cifras, sino lo que pasa detrás de cada estudiante. Creo que nuestras autoridades o ministros les hace falta esa parte humana”.

Al no tener en cuenta las necesidades de los alumnos, se perjudica su aprendizaje, no precisamente por culpa del maestro, porque no hay las condiciones para aprender.