Escuelas públicas de la capital están en mal estado y urgen ser reparadas

En el registro se detallan las condiciones de trabajo que se harán en cada centro educativo, de los que once están formulados, nueve evaluados, cinco priorizados y uno en adjudicación, esto quiere decir la manera en que cada uno será intervenido por las autoridades de la Secretaría de Educación.

Don Orlando Garay, un vecino de la localidad, dijo que desde 1995 trabaja para el centro educativo, “durante todos estos años no he visto ninguna ayuda, nada, nada, aquí nadie ha venido”.

“Hace una semana me llamaron de Construcciones Escolares para hacer el proyecto de la escuela, lo que no sabemos es cuándo van a iniciar. Sería bueno que hicieran el llamado de manera pronta porque los niños entran el 1 de febrero y sería un riesgo latente”, manifestó Amner García, director de Itzamná.

Un mismo plantel sirve como dos escuelas distintas que cambian su número por cada jornada; pero lo que no varía es el deterioro notable en su infraestructura.

Además, llevó al equipo periodístico por un recorrido donde expuso un muro destruido, una cancha de fútbol que ni porterías tiene, unos grafitis en la pared, los suelos y paredes hendidas por completo, sin olvidar extensas partes de tierra y una bomba de la cisterna que no regula el agua.

“Desde el 2002 no he visto nada de mejoría, nada; solo son promesas, ahí vienen a tomarse fotos los ingenieros. En el gobierno de Juan Orlando Hernández solo fueron fotos y ahora vienen a seccionar los de Libre y solo prometen pero nada que cumplen”, aseguró Andino.

EL HERALDO también constató las condiciones físicas del CEB Simón Bolívar 1.

El centro educativo está sumido bajo los olores nauseabundos de la quebrada El Sapo, que pasa por debajo de su superficie y que con el transcurrir de los años aún no tiene ninguna solución.

“Es bien difícil estar vigilando a más de 700 niños inquietos. Me toca hacer de todo y desde el tiempo que estoy aquí no he visto nada de obras”, aseveró don Octavio Gonzales, que trabaja en el CEB desde el 1 junio de 1999.

Dentro del plantel, una institución privada decidió instalar unos sanitarios, antes que Educación se aludiera de las necesidades de la escuela de la colonia Las Mercedes.

