No hay señales de que Educación abrirá escuelas normales bilingües

“El ministro de Educación (Daniel Sponda) ha anunciado que se habilitará, pero no nos han notificado nada en cuanto al espacio físico. Así que oficialmente no tenemos nada”.

Frente a esta incertidumbre, EL HERALDO contactó a Martha Rodezno, directora del instituto, sin embargo, no quiso referirse al tema.“De eso no tengo ninguna noticia y no creo que muevan a tres mil alumnos. No quisiera especular”, acotó.