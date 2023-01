Marcel Ortiz, procurador de Choluteca, tras bochornoso video: “Quieren que renuncie pero no lo voy a hacer”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Quieren que renuncie y no lo voy a hacer”. Así de tajante se pronunció Marcel Ortiz, jefe regional de la Procuraduría General de la República en Choluteca, al ser consultado por EL HERALDO sobre la condición en la que se encuentra, después de ser vinculado con un bochornoso acto al andar en estado de ebriedad.

“Hasta el momento no ha habido una sanción por escrito. Solo por un tuit del procurador, por lo que debe haber un proceso disciplinario y derecho a la defensa”, detalló el funcionario.

Al consultarle cuál es su condición al frente de la oficina de la PGR en Choluteca, dijo: “Por escrito no me han sancionado, sigo en mi cargo. Quieren que renuncie pero no lo voy a hacer, pues todavía no ha habido ninguna sanción de manera formal”.