“Soy un hombre respetuoso, me equivoqué”: Leonel Gómez tras escándalo por insultar a empleada en el SANAA

“Es una acción que lamentablemente me pasó... Yo voy a seguir trabajando por el bien del pueblo hondureño, respetando el estado de derecho, respetando a todas las personas. Yo no voy en contra de los derechos laborales de absolutamente nadie, yo sigo trabajando por el bien del pueblo hondureño”, argumentó.

“Las acciones que cometí, me responsabilizo. Estoy pidiendo una disculpa a las personas afectadas. Lo que puedo decirle al pueblo hondureño es que no soy así, pero nada de lo que justifique va a pasar el evento. Tengo que ser responsable de mis actos”, expresó en un noticiero de Une TV.

“Quisiera regresar el tiempo, no puedo. Son cosas que me pasaron y asumo las consecuencias porque soy dueño de mis actos”, agregó.

“Ellas ganaban más por salir a las 6:00 de la tarde, ahí hay mucho qué hacer todos los días y ellos no estuvieron de acuerdo, entonces cuando les hice el traslado ellos lo tomaron como un despido, lo cual no lo es”, dijo sobre la decisión que la joven también denunció sobre ser removida de sus funciones por defender sus derechos.

Gómez detalló que él se negó a que la joven saliera a las 5:00 de la tarde por la gran acumulación de trabajo que hay en la institución y argumentó que él mismo en ocasiones se retira de las instalaciones a las 4:00 a.m. Además, que en sus contratos está establecido que de trabajar más, también recibirían su respectivo pago de horas extras.

Sobre haber proferido los insultos, Gómez aseguró que “soy un hombre respetuoso, me equivoqué. Le pido disculpas a una dama, vengo de una dama. Lo que me queda es levantarme, tratar de mejorar, tratar de ver los problemas y recuperar la institución”.

“Desde el día que eso paso, que fue en meses anteriores, al día siguiente yo pedí una disculpa a la persona con la que pasó esta discusión. Lamentablemente pasó este incidente, pero eso no va a empañar nunca lo que hemos hecho dentro de la institución, la recuperación, la ejecución de proyectos, etc.”, argumentó.

Sobre el traslado de Estefany y de otras compañera a otra sección del ente gubernamental, dijo que no fue un asunto personal, sino con la intención de reestructurar la gerencia.

“Espero seguir trabajando junto a ellas. Ellas en ningún momento fueron despedidas, esta persona fue trasladada. Yo no he tenido ninguna citación, yo soy respetuoso de la ley y estaré donde ellos (MP) me digan y la justicia determinará lo que pasó. Y espero que con la disculpa (baste) porque en ningún momento hubo amenazas”, declaró.

Sin embargo, Leonel dijo esperar que el asunto no llegue a este extremo, pues a su criterio, las disculpas que ha ofrecido deberían bastar.

Leonel Gómez (LG): “Entonces... si ya le he dicho mil veces que su horario es a las 6:00, ¿por qué está jodiendo?

(EN): Es que yo no le estaba diciendo nada, Leonel. Usted también se pasa de irrespetuoso.

(LG): Toda la vida están con la misma mierda. Usted estuvo va de joder que quería estar trabajando aquí y cuando está aquí trabajando ahora solo son mierdas las que quiere. No joda.

(EN): No me grite así, porque no se lo voy a permitir. Vaya grítele a su mujer. Yo mujer suya no soy para aguantarle.

(LG): Es que no me importa entonces. Si no quería estar aquí, usted se hubiera quedado en Clínicas Médicas.

(EN): Entonces córrame por escrito porque yo malos tratos no se lo voy a permitir. Grítele a sus mujeres porque yo aquí no entré porque soy mujer suya.

(LG): No hubiera aceptado y punto.

(EN): Pero a mí no me grite, a mí no me grite así. Aquí todas estamos cansadas de que nos grite así.

(LG): No me importa. Si no quieren estar aquí, váyanse.

(EN): Pues entonces hágalo por escrito. Despídame por escrito entonces y yo lo hago.

(LG): Usted es la que estuvo rogando por venir acá. Cuando le dije: ‘quédese allá’ me dijo que no. Solo es mierdas... ya ratos le dije: ‘no me repita a las 6:00 de la tarde es su puto horario’. Dejen de joder.

(EN): Una vez le dije y ahorita usted anda sofocado, de repente por asunto personales, y sale a gritarnos.

(LG): No joda... aprete la verga. Si quiere estar aquí, dígame.

(EN): Es que yo voy a estar aquí, pero no voy a permitir maltratos, Leonel.

(LG): Entonces no lo haga. Si sabe que Leonel no me va a dejar salir temprano, para qué putas vienen a decirle al gerente sobre salir temprano.

(EN): Es que yo solo se lo dije una vez y me dijo que no. No le volví a insistir.

(LG): ¿Cuántos meses tengo de decirle ‘no me anden haciendo esa puta pregunta’? No me la anden haciendo porlagranputa.

(EN): Solo una vez le pregunté, pero no nos tiene que tratar así. Usted grítele así a su mujer.

(LG): No me lo pregunte ni una vez.

(EN): Yo estoy hablando por mí, por Estefany Núñez. Hablo por mí.

(LG): Si usted quiere seguir trabajando conmigo... no la voy a estar rogando tampoco. Cuánta gente viene aquí todos los días.

(EN): Hay mucha gente que quisiera estar aquí, pero uno solo le pide respeto. Yo no le he pedido nada más.

(LG): Ya estoy aburrido. Vamos a hablar...

