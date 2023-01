Gerente del SANAA insulta a una empleada: filtran controversial video de Leonel Gómez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Una bochornosa discusión protagonizada por el gerente general del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Leonel Alejandro Gómez Sánchez, fue difundida en las redes sociales. Los videos muestran al funcionario proferir decenas de insultos contra una empleada identificada como Estefany Núñez. Según la grabación, que dura casi tres minutos, Leonel Gómez ataca verbalmente a la empleada porque ella constantemente le consulta si puede salir a las 6:00 de la tarde. “Entonces... si ya le he dicho mil veces que su horario es a las 6:00, ¿por qué está jodiendo?, se le escucha decir en un fragmento del video.

El material audiovisual también muestra al gerente del SANAA iracundo mientras grita y camina en una oficina con un celular en la mano. El rostro de la mujer con la que sostiene la discusión no es visible. A continuación la conversación íntegra difundida en el controversial video:

Estefany Núñez (EN): Es que yo estoy hablando por mí



Leonel Gómez (LG): “Entonces... si ya le he dicho mil veces que su horario es a las 6:00, ¿por qué está jodiendo? (EN): Es que yo no le estaba diciendo nada, Leonel. Usted también se pasa de irrespetuoso. (LG): Toda la vida están con la misma mierda. Usted estuvo va de joder que quería estar trabajsndo aquí y cuando está aquí trabajando ahora solo son mierdas las que quiere. No joda. (EN): No me grite así, porque no se lo voy a permitir. Vaya grítele a su mujer. Yo mujer suya no soy para aguantarle.

(LG): Es que no me importa entonces. Si no quería estar aquí, usted se hubiera quedado en Clínicas Médicas. (EN): Entonces córrame por escrito porque yo malos tratos no se lo voy a permitir. Grítele a sus mujeres porque yo aquí no entré porque soy mujer suya. (LG): No hubiera aceptado y punto. (EN): Pero a mí no me grite, a mí no me grite así. Aquí todas estamos cansadas de que nos grite así.

(LG): No me importa. Si no quieren estar aquí, váyanse. (EN): Pues entonces hágalo por escrito. Despídame por escrito entonces y yo lo hago. (LG): Usted es la que estuvo rogando por venir acá. Cuando le dije: ‘quédese allá’ me dijo que no. Solo es mierdas... ya ratos le dije: ‘no me repita a las 6:00 de la tarde es su puto horario’. Dejen de joder. (EN): Una vez le dije y ahorita usted anda sofocado, de repente por asunto personales, y sale a gritarnos.

(LG): No joda... aprete la verga. Si quiere estar aquí, dígame. (EN): Es que yo voy a estar aquí, pero no voy a permitir maltratos, Leonel. (LG): Entonces no lo haga. Si sabe que Leonel no me va a dejar salir temprano, para qué putas vienen a decirle al gerente sobre salir temprano. (EN): Es que yo solo se lo dije una vez y me dijo que no. No le volví a insistir.

(LG): ¿Cuántos meses tengo de decirle ‘no me anden haciendo esa puta pregunta’? No me la anden haciendo porlagranputa. (EN): Solo una vez le pregunté, pero no nos tiene que tratar así. Usted grítele así a su mujer. (LG): No me lo pregunte ni una vez. (EN): Yo estoy hablando por mí, por Estefany Núñez. Hablo por mí. (LG): Si usted quiere seguir trabajando conmigo... no la voy a estar rogando tampoco. Cuánta gente viene aquí todos los días. (EN): Hay mucha gente que quisiera estar aquí, pero uno solo le pide respeto. Yo no le he pedido nada más. (LG): Ya estoy aburrido. Vamos a hablar...

Leonel Gómez se disculpa