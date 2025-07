El deseo que no se cumplió: la última publicación de Mayra Tercero

La causa de su deceso no ha sido revelada por los médicos tratantes ni por las autoridades forenses, pero se espera que en las próximas horas haya más detalles del lamentable deceso.

Según sus familiares, la joven fue llevada a una clínica privada de emergencia, donde le aplicaron un medicamento, pero al no ver mejoría, fue remitida al Hospital Escuela, donde llegó sin signos vitales.

Lamentablemente, su deseo no se cumplió, pues la foto data de hace dos días, poco antes de morir.

La fotografía de Tercero se ha llenado de mensajes de pesar ante su muerte: "Dios mío Santo, no lo puedo creer que ya no estés, tan joven, llena de energías y muy carismática, nos contagiabas a todos con esas lindas energías. Estas noticias duelen, siempre estarás con nosotros, colocha. Fuerzas a la familia y Dios con ustedes", "Me levanto como todos ustedes sorprendida, ella tan llena de vida, tan alegre y pasa esto, Dios míoo, nos damos cuenta de que en esta vida solo estamos prestados porque cuando Dios decide llevarnos es rápido. QDDG te recordaremos siempre, Mayrita", fueron algunos de ellos.