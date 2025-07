Periodistas, presentadores y creadores de contenido lloran muerte de Mayra Tercero

"No puedo creer todavía lo de Mayra, en la madrugada que yo recibí la llamada, me quedé como en 'shock', como, '¿en serio esto es cierto'... Me fui a la morgue y ahí estaba la mamá de Mayra, la hermana de Mayra. Yo no lo podía creer, aún no lo puedo creer. Eso fue como a las 3:00 de la mañana, desde entonces yo no puedo dormir, no he pegado el ojo pensando y pensando cómo pudo pasar esto... No tengo palabras", dijo Milagro en sus historias de Instagram.