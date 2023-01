Por actos de corrupción denuncian también a gerente del SANAA acusado de insultar a empleada

La petición de la joven tuvo efecto, a tal punto que la atención mediática y social obligó a Gómez a disculparse públicamente en diferentes espacios, donde aseguró: “Soy un hombre respetuoso, me equivoqué. Le pido disculpas a una dama, vengo de una dama. Lo que me queda es levantarme, tratar de mejorar, tratar de ver los problemas y recuperar la institución”.

El acusado escuchó la conferencia de prensa y posteriormente fue consultado por el canal HCH, donde negó cualquier responsabilidad y aseguró tener fundamentos documentales de cada gasto que se ha hecho.

Incluso, dijo que mostrará los cheques de los viáticos en compañía con la gerente financiero de El Progreso para disipar las dudas.

“Yo me he equivocado, pero no me he equivocado en la transparencia”, se defendió.