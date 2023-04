Unos 300,000 menores no regresaron al sistema educativo este 2023, según ASJ

Dennis Cáceres, director de Educación de la ASJ, explicó que antes de la pandemia la matrícula en el país era de dos millones de alumnos; sin embargo, este año el número de estudiantes inscritos llega a 1.7 millones. “Faltan 300,000 estudiantes para llegar a la meta de dos millones que habían antes de la pandemia, esos niños y jóvenes nadie sabe dónde están por que no regresaron, incluso se ve en el nivel de prebásica con muy poca matrícula”, dijo.

Desde la llegada de la pandemia del covid-19, cuando los centros educativos cerraron sus puertas, muchos padres de familia debido a la falta de recursos económicos para costear los estudios de sus hijos a través de clases virtuales decidieron retirarlos del sistema; no obstante, dos años después no han logrado retornar, lo que se ha convertido en un gran desafío para las autoridades educativas.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Unos 300,000 niños y jóvenes de entre 3 y 17 años que salieron del sistema educativo hondureño entre el 2020 y 2022 no han logrado retornar a las aulas de clases durante el 2023, señala la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

De acuerdos a estudios realizados por organizaciones que trabajan en temas educativos y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, alrededor de un 50% de los menores que se retiran de las aulas de clases es por falta de recursos; un 20% es porque sus padres no creen en el sistema o ya no quieren seguir estudiante, mientras entre un 25 y 30% se va por migrar.

Para Cáceres la responsabilidad recae en las autoridades del sistema educativo que no han logrado crear estrategias eficaces que garanticen que los niños y niñas permanezcan en el sistema, así como en los padres que están tomando decisiones de no enviar a sus hijos a los centros educativos. “Hay varios estudios que mencionan que Honduras es uno de los países con los padres de familia más indiferentes respecto a la educación de sus hijos, por que no creen en la educación”, dijo. Agregó que una vez que los menores se van, es difícil que regresen al sistema.

“Las instituciones que trabajan con niños y jóvenes todos los días están diciendo que la migración de jóvenes y familias completas es mayor, que hay más niños en la calle, más jóvenes en trabajo infantil. Lo difícil es que una vez que se van de los centros es difícil recuperarlos, por lo que hay que hacer políticas públicas de gran impacto para mantenerlos enganchados al sistema educativo”.