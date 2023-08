De 137 días de clases, estudiantes del sistema público apenas recibieron 109

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las protestas que se han registrado durante el 2023 en los centros educativos por la falta de maestros y las condiciones de infraestructura en las escuelas y colegios ha provocado que los alumnos pierdan 28 días de clases, según lo revela un monitoreo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Según la organización, de los 137 días de clases esperados que van del año lectivo (datos al 25 de agosto), los estudiantes del sistema educativo público han recibido 109.

El informe resalta que los días se perdieron durante el primer semestre del año, lo que consideran positivo que desde junio no se han perdido clases. “Desde ASJ vemos con optimismo que por más de ocho semanas los días perdidos de clase se han mantenido. Eso representa un avance para garantizar el derecho de la niñez a una educación de calidad” indicó Denis Cáceres, director de Educación de la organización de sociedad civil. No obstante, la pérdida de clases no es igual en todos los departamentos.