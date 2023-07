Cuatro de cada cien estudiantes están repitiendo el grado en Honduras

Alas explicó que durante dos años los menores recibieron clases virtuales, modalidad en la cual no lograron alcanzar el conocimiento adecuado.“Muchos de esos niños no tuvieron educación durante los dos años de pandemia, entonces ya cuando en el año 2022 se incorporaron teníamos niños que estaban en tercer grado, pero realmente no sabían leer nada, ni siquiera sílabas simples; y como no se ha desarrollado una estrategia definida de cómo nivelarlos cada maestro se ve obligado a ir haciendo los esfuerzos de acuerdo con su criterio”, detalló.

Agregó que incluso los estudiantes que aprobaron tienen déficit en su nivel de aprendizaje.En cuanto a los grados que más están repitiendo los menores este año sobresalen, en ese orden, séptimo con 12,441 estudiantes, tercero con 9,712 alumnos, décimo con 8,553 y segundo grado con 8,427 estudiantes.