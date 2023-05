Más de 8,000 centros educativos en Honduras funcionan con uno o dos docentes

“Años anteriores me ha tocado dar clases en centros multigrados privados, por lo que sé desempeñar esa labor, pero este año como me toca ser directora en funciones tengo que además de dar clases hacer otras cosas para el jardín de niños; eso es lo que se me ha complicado, porque no me gusta que los niños pierdan clases, pero debo hacerlo cuando tengo algún trámite como directora”, dijo.