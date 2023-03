Honduras: 46.8% se redujo la deserción escolar por falta de alumnos en las escuelas

Pese a que entre 2021 y 2022 se registraron un total de 86,223 estudiantes que abandonaron los centros educativos -casi dos veces menos que en años anteriores-, para algunos analistas no es sinónimo de que se estén implementando las políticas correctas, más bien todo lo contrario.

“Hay desesperanza en los jóvenes al no tener oportunidad de empleabilidad, al igual que los padres de familia, porque no están viendo en la educación un camino de trabajo para sus hijos”, lamentó Johnny Varela, experto en temas educativos.

Según un informe del Observatorio del Mercado Laboral (OML), actualmente, el 45% de la población no puede obtener un trabajo con todos los beneficios laborales.

Lo que provoca la decisión de no formar parte del sistema educativo es que cada año cientos de miles de jóvenes se unen al trabajo informal, reflejando menos estudiantes en las aulas de clases, por ende, menos deserción escolar.

Al visualizar la falta de consonancia entre los contenidos básicos de enseñanza en la educación del país y las habilidades que se requieren en la bolsa de empleo, da como resultado a 1.6 millones de hondureños siendo parte de los trabajos informales.

Como segundo factor están los índices de pobreza, tomando en cuenta que en Honduras el 73% de la población vive en situación de vulnerabilidad, con mayor afectación en las regiones rurales.

“El 60% de los estudiantes que no están estudiando es por razón socioeconómica, por lo que si no hay merienda escolar en el sistema público los alumnos no llegarán a las escuelas”, señaló Dennis Cáceres, director de educación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).