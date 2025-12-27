Salvador Nasralla: "Hemos presentado las impugnaciones, pero ni siquiera quisieron contar las 10,000 actas"

Tegucigalpa, Honduras.-Salvador Nasralla denunció que, pese a haber presentado impugnaciones formales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no procedió a contar más de 10,000 actas, lo que equivale —según sus declaraciones— a cerca de dos millones de votos.

Aseguró que esta cifra representaba más de la mitad de los votos que, por ley, debían revisarse mediante un conteo voto por voto, pero que dicho procedimiento no se realizó.

Nasralla afirmó que la decisión de no efectuar el recuento no obedeció a criterios técnicos ni legales, sino a una falta de voluntad por parte de las autoridades electorales.

En ese sentido, señaló directamente a las consejeras del CNE, manifestando que “tienen jefe superior”, en alusión a presiones externas que, según él, influyen en las decisiones del órgano electoral.

Asimismo, recordó que situaciones similares ocurrieron en procesos anteriores. Indicó que en 2013 presentó impugnaciones por primera vez, las cuales —según expresó— aún no han sido resueltas.

Agregó que en 2017 volvió a impugnar los resultados, sin haber recibido respuesta hasta la fecha, pese al tiempo transcurrido.

Nasralla cuestionó el funcionamiento de los tribunales de justicia electoral, afirmando que sus representantes son impuestos por los mismos actores que, a su criterio, cometen fraudes electorales dentro del CNE, lo que —según sostuvo— impide que las impugnaciones sean atendidas y resueltas conforme a la ley.