Más de 10,400 estudiantes han abandonado las aulas de clases

Para Denis Cáceres, director de Educación de la Asociación para una Sociedad más Justa ( ASJ ), la cantidad no es alarmante, pues está dentro del rango de lo que se considera “aceptable” en el sistema educativo. “Hay que dejarlo claro que no es un alarmante, porque normalmente a final del año, en un año normal se pierden entre 70,000 a 80,000 estudiantes y eso está dentro de un rango que es abajo del 3.5% y 4% que se considera aceptable en un sistema educativo normal”, explicó.

“Lo importante no es cuántos se han ido, sino qué estrategias se van a utilizar para frenar ese proceso de deserción y reinsertar a los niños y niñas que han salido del sistema”, dijo.

Para lograr retener a los estudiantes matriculados y reinsertar a los más de 700,000 que no ingresan cada año a los centros educativos se requiere ejecutar las políticas públicas que tienen la Secretaría de Educación y mantener las instituciones abiertas, coincidieron el director de ASJ y el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media ( Copemh ), Joel Navarrete.

Navarrete considera que se debe reforzar el tema de la merienda escolar y la matrícula gratis. “Una de las cosas fundamentales es poder tener la merienda escolar al día, no entregarla tarde, y cambiarla por una alimentación que garantice suplir las necesidades de la niñez en los centros educativos, otra de las necesidades es la matrícula gratis que debe llegar a tiempo para garantizar que los centros educativos tengan lo necesario para atender a la niñez”, apuntó.

De acuerdo con los entrevistados, la matrícula gratis es una de las políticas educativas que no se han podido entregar a tiempo. Hasta el segundo trimestre de 2023, la Secretaría de Educación no había ejecutado los 700 millones destinados a la matrícula gratis debido a que todavía no se liquidaban los fondos de 2022.

“Lo que hemos estado viendo en ASJ es que han tenido muchos problemas para ejecutar las políticas públicas, tienen el dinero, tienen la política pública, pero no la han ejecutado, entonces cada día que se tardan en ejecutarlas se pierden más estudiantes”, criticó Cáceres.