"El Ministerio Público no es selectivo", asegura fiscal general

El Ministerio Público no es selectivo. Lo que pasa es que estaban acostumbrados a estar a sus anchas. Así, hay un grupo de fiscales y un grupo de administrativos mandando niveles que estoy investigando. Porque el Ministerio Público no es potrero de nadie, el Ministerio Público se va a respetar", afirmó a HCH, el titular del MP.

Sobre los videos en los que el general en condición de retiro cuestiona el trabajo de Zelaya, el fiscal respondió: "Yo no necesito estar saliendo a explicar cada video que dice que este señor salga ni tan siquiera cuestionarlo".

"El pueblo sabe dónde está y cómo anda, yo no tengo ningún prejuicio contra él. Entiendo a los familiares, por ahí me dicen que hay un muchachito irrespetuoso. Yo igual no valoro esos temas y entiendo a los familiares que se sienten agredidos. No es fácil. Es padre, es su tío, es un esposo, es un hijo. Y en ese sentido, pues, lamentamos lo que está pasando, pero la ley es la ley", agregó.