MP defiende requerimiento contra Romeo Vásquez y dice que caso de Carlos Zelaya “sigue en investigación"

Sin embargo, los críticos señalan que existe otro video similar en el que aparece Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, que hasta ahora no ha generado ninguna acción penal.

Muchas voces, incluyendo la de Vázquez, se preguntan por qué, si el Ministerio Público ha actuado con tal contundencia en el caso de Vásquez, no ha hecho lo mismo con el caso de Carlos Zelaya, cuyo video también fue divulgado públicamente.

Aunque el presunto video sobre Vásquez Velásquez no ha sido difundido oficialmente, en redes sociales circulan capturas de pantalla en las que presuntamente se le ve recibiendo una bolsa negra, que supuestamente contenía dinero entregado por narcotraficantes.

Consultado al respecto, Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, explicó que “esto no quiere decir que otros videos se dejen de investigar. Se continúan investigando”, refiriéndose específicamente al material que involucra a Zelaya.

No obstante, Mora hizo una comparación entre ambos casos : “Aquí es más que evidente que se sometió a las pericias de peritos especializados de Medicina Forense, en donde ellos pueden dar fe de que se recibió el dinero. Cuánto, no se sabe, porque no se dice cuánto es lo que va en los fardos que se le entregan a él”, justificó.