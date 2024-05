$!El caso de los alumnos de El Paraíso: a mayor grado, peor les va en matemáticas

Estaba aprendiendo a multiplicar con tres fracciones, por eso había tardado en resolver uno de los 15 problemas que estaban anotados en la pizarra. La docente, quien estaba realizando su práctica profesional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), no esperó mucho cuando le preguntó al resto de sus alumnos: “¿Cuánto es 4x3?”.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus visitó algunas de las escuelas donde se aplicaron estas pruebas en Danlí para conocer los factores que influyeron para que los estudiantes de ese municipio obtuvieran puntajes insatisfactorios.

Matemáticas y español son las materias que más refuerzan, pues aunque no forman parte del listado de escuelas donde aplicaron las pruebas, sí están en la jurisdicción de Danlí, donde los resultados arrojan que los educandos de tercero, quinto y octavo grado obtuvieron un puntaje que ronda entre los 200 y 299, cuya calificación se traduce en “debe mejorar”.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus también analizó los puntajes que obtuvieron los estudiantes en el resto de municipios de El Paraíso, donde Teupasenti aparece con el peor rendimiento en español y matemáticas , al menos en el tercer y octavo grado.

“Cuando se les aplicó esta evaluación (los estudiantes) ya venían de una forma presencial, en donde los alumnos (durante la pandemia) virtualmente ellos se apoyaban en otros materiales porque no se les exigía en el momento, pues como lo hacen presencialmente los docentes, entonces entran a una manera presencial y ellos ven el cambio, pues ven el cambio, ven la debilidad y con estas evaluaciones es por eso que salen bajos en estas dos áreas”, justificó Héctor Orlando Amador Carías, director de la Distrital de Educación en Danlí.

Dijo que este problema se ve reflejado en los estudiantes, quienes observan que los profesores no pueden cubrir las necesidades que tienen, sumado a esto, otros no son receptivos al momento de recibir las clases.

“Más que todo en matemáticas, ahí está una debilidad, pero no es que no tienen el conocimiento, sí lo tienen, lo que pasa es que hay que buscarle la metodología en que los compañeros pueden dar las clases”, confió.

Ambas organizaciones internacionales no solo apoyan a este centro educativo, pues el director de la Distrital de Educación de Danlí aseguró que asesoran a maestros de diferentes escuelas y que entre las observaciones que les han hecho está que muchos docentes no dominan el área de clases que imparten.

Comentó que en las últimas pruebas aplicadas esa escuela no participó, pero que actualmente los docentes están recibiendo capacitaciones en esas materias por parte de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés) y de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA).

Otro problema que destacó el docente es que los padres de familia no le dan acompañamiento a la formación del estudiante y se trata de “un proceso tripartito”, es decir, maestros, padres y alumnos.

Afirmó que “las decisiones que a veces toma la Secretaría de Educación cuando se nos hace saber que los niños de primero no pueden reprobarse sino que hasta tercer grado también sería un factor determinante para tener niños con capacidades al 100 cuando ya lleguen a cuarto grado”.

Acreditó esas falencias a que las autoridades no supervisan la aplicación de las metodologías en matemáticas, sobre todo para que las clases sean más amigables con los estudiantes.

Estas cifras revelan un patrón común: algunos municipios aparecen con puntajes bajos en matemáticas, pero sobresalen con los números más altos -pero no los adecuados- en español.

Mientras decía a EL HERALDO Plus que ese centro educativo sí participó en las pruebas estandarizadas de 2022, confió que el mayor problema se observa en matemáticas, especialmente en los grados en los que aplican conocimientos básicos de aritmética.

“El niño no le maneja una lectura fluida, comprensiva, que eso es generalizado, no solo lo tienen los estudiantes de este centro educativo”, lamentó.

“El muchacho, en conclusión, presenta esas problemáticas de base, que quizás no las adquirieron en los niveles anteriores, y no porque no se les enseñó, sino por muchas circunstancias. Entonces eso es un arrastre y se necesitan proyectos más específicos, mallas más específicas”, sugirió.

Agregó que a raíz de estas pruebas cada centro educativo hace planes de mejora para atacar las debilidades y formar al niño, estar pendiente del estudiante y también en contacto con los padres.

Al ser consultada sobre la educación especializada por materia dijo que podría ayudar a que los estudiantes alcancen los conocimientos requeridos, porque “si yo soy profesora de español, qué mejor el aprendizaje que van a adquirir los alumnos, porque estoy dando mi especialidad, mi conocimiento, a diferencia que me pongan alumnos a que yo les dé, por ejemplo, inglés”.

La docente se refirió a los casos de las escuelas unidocentes y bidocentes como parte del problema de desarrollo en el aprendizaje de los estudiantes, porque a veces hay un profesor para seis grados en una misma aula.

Mientras permitía un recorrido por el centro educativo, la docente sugirió una educación personalizada, aunque es difícil cuando un solo docente tiene hasta 50 alumnos, sobre todo cuando la clase es práctica, como suele ser recurrente en ese centro educativo que facilita formación técnica.