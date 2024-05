$!Preocupante rendimiento tienen los estudiantes del sur de Francisco Morazán

SABANAGRANDE, HONDURAS.- Después de hacer una larga fila para recibir las notas de su hijo, doña Helen Viviana Cruz salió sonriente del Instituto Técnico Francisco Morazán, ubicado en Sabanagrande, un municipio ubicado al sur del departamento que lleva el mismo nombre del centro educativo: Francisco Morazán.

Cargaba con mucho esfuerzo a su hija con su brazo derecho, cuya mano había perdido. Con el otro brazo guardaba las calificaciones de su vástago en una mochila que se estaba pelando por su constante uso.

La sonrisa de la mujer no desapareció, pese a que el calor en Sabanagrande apenas era tolerable y el sol entrecerraba sus ojos cafés. No desapareció ni siquiera cuando pidió a La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, que realizaba un recorrido por diferentes centros educativos, que leyera las preocupantes notas de su primogénito que cursaba el décimo grado.

“Yo no sé leer”, justificó, mientras decía que ella solo recogía las notas y luego le pedía a alguien que le dijera cómo había salido su hijo.

El adolescente se había quedado en cuatro asignaturas: Biología, Psicología, Química y Matemáticas. En la última materia apenas había alcanzado 47 puntos, lo que le daba un promedio anual, según el documento que le extendieron en el centro educativo, de 12.