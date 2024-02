Sin libros y a oscuras profesores imparten clases en escuelas

La dificultad de la alumna no es un problema de visión, son las históricas falencias del sector público que mantiene a varios centros educativos sin energía eléctrica.

Durante un recorrido por varios centros públicos de la capital, EL HERALDO corroboró que ya se cumplieron 20 días de clases, pero en medio de muchas necesidades y la indiferencia de las autoridades de la Secretaría de Educación.

“Las autoridades no nos ayudan en nada. No tenemos material didáctico para enseñarle a los niños, no nos dan jabones ni papel higiénico para los mismos niños”, reclamó Olinda Salgado, subdirectora de la Escuela Honduras, ubicado en la capital.

En el centro escolar Víctor F. Ardón de la colonia Nueva Suyapa el director Óscar Ramírez externó que “ya son más de 20 días de clases y a estas alturas ya todo docente y alumnos deberían de tener, por lo menos, sus libros de clases básicas, pero lastimosamente no es así”.