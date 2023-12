Mala praxis mortales: “Pidieron una pinta de sangre... nunca llegó”

Recuerda otros momentos inusuales: “Desde que empezaron escuché que pidieron una pinta de sangre y esa pinta de sangre nunca llegó y, cuando me entregan la niña, no me dijeron nada, solo la miré más blanca que una hoja de papel”.

Ella no pudo reaccionar, solo lo miró y, en el mismo instante, el doctor se metió de nuevo a quirófano. Finalmente, a las 11:15 de la mañana salió su hija de la intervención: “Yo me asomé a la puerta de la sala del quirófano y dijeron: ‘sacamos dos baldes de desperdicio’”, narró la señora.

Expertos consultados por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus afirmaron que no se puede realizar un procedimiento quirúrgico si no hay sangre en físico disponible. Los especialistas deben asistir al paciente hasta llegar a la sala de hospitalización.

“Hace unos meses se registró una muerte por la misma causa y fue visto por el mismo médico, nosotros no queremos que se nos mueran los pacientes, incluso, si los miramos que aquí no se pueden recuperar se busca la forma de enviarlos al extranjero”, manifestó otra fuente que pidió el anonimato por temor.

Doña María Fino solicitó al MP que realice una investigación del caso de su hija, pero ella no ha interpuesto la denuncia porque debe ser en Tegucigalpa y ella vive en Roatán. No tiene los recursos para viajar ni su Documento Nacional de Identificación (DNI), necesario para el proceso.

“Yo he llamado infinidad de veces -al hospital- porque yo no puedo ir -explicó la adolorida madre-, porque es muy lejos y he querido ver si puedo hablar con alguien o saber por qué hicieron eso”.

“Hay un muchacho de apellido Figueroa, que es el de atención allí, y me dice: ‘No, mamá, yo no puedo hacer nada, ya no me corresponde a mí’”, lamentó la angustiada señora.