INA investiga a quién pertenece terreno del polémico Lomas del Diamante

Lomas del Diamante es un predio atractivo, por no decirlo privilegiado, que se ubica al sur de la capital, con una meseta de donde se puede apreciar gran parte de la ciudad.

No obstante, René Flores, quien tiene documentos de propiedad de los mismos predios, demandó al Estado de Honduras, aduciendo que el mismo Estado está usurpando los terrenos que son privados.

El 12 de mayo de 2020 en la sesión 003-2020, punto 5, se pidió la autorización para que el presidente del Consejo Directivo del IP solicitara los fondos para el inicio del proyecto Residencial Morazán.

Fue así que se autorizó a la UCP para que procediera a realizarle un préstamo al IP, por la cantidad de 35 millones de lempiras, que serían reembolsados una vez que el banco fiduciario realizara las transferencias de fondos al Instituto de la Propiedad.

Luego, mediante el acuerdo No. CD-IP-011-2020, del 15 de julio de 2020, en la sesión 005-2020, punto No 5, se pidió la aprobación de la solicitud contenida en el Oficio No. UEEP-00010-2020, de fecha 15 de julio de 2020.

La solicitud era autorizar la transferencia de 150 millones de lempiras como contribución de capital o aportación líquida de fondos que percibe el Estado de Honduras del canon de un fideicomiso.

Este instrumento se denominaba “Operación, funcionamiento, financiamiento y administración del Registro de la Propiedad Vehicular a nivel nacional e implementación de los centros de inspección vehicular, suministro de placas, otorgamiento de licencias de conducir, modernización del sistema de sanciones de infracciones de Tránsito y la tecnificación de la recaudación de multas”. Los fondos se transfirieron al fideicomiso del proyecto denominado “Desarrollo Residencias Morazán”.

La UCP junto al IP comenzó el proceso de diseño de una pequeña ciudad en la meseta, conformando un plan maestros con diseños de cómo sería el proyecto en clúster, ofreciendo viviendas en edificios o condominios.

De acuerdo a datos levantados por el IP en agosto de 2019, en la zona había 320 viviendas, de las cuales 263 se encontraban habitadas y 57 en construcción.