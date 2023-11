$!Seguridad disfraza renta de camionetas blindadas en Honduras

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comparó dos procesos de licitación de este año: uno con el término camionetas blindadas y el otro con la categoría de “camionetas no convencionales”, pero al verificar su ficha técnica en los pliegos de referencia se constató que se trata de las mismas unidades.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Disfrazadas bajo la designación de “camionetas no convencionales”, la Secretaría de Seguridad licita el alquiler de otras 110 camionetas blindadas para finalizar este año.

Se constató, además, que en ese proceso de licitación el término “camioneta no convencional” no existió, pues se empleó bajo la categoría de camionetas blindadas.

Una licitación casi exacta se lanzó a inicio de este año en el proceso No. LPN-SEDS-GA-DGPN-2023-008 para la renta de 150 camionetas blindadas, un avión y un helicóptero.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus escudriñó en la licitación pública nacional No. SEDS-LPN-GA-2024 lanzada a finales del mes pasado por la Secretaría de Seguridad.

“Camionetas no convencionales”, ese es el nuevo nombre que utiliza la Secretaría de Seguridad en los documentos de licitaciones para hacer referencia a vehículos blindados.

Recordemos que la Secretaría de Seguridad está en posesión de una aeronave y un helicóptero producto de un contrato de alquiler, entonces se tendría que corroborar que el precio de alquiler no se eleva -la renta del avión costó 27.1 millones de lempiras, mientras que la del helicóptero 2.7 millones de lempiras- en esta nueva resolución.

Se detalló que el alquiler del avión y helicóptero dura un año. Entre las especificaciones de las aeronaves resaltó que tuvieran la capacidad para aterrizar en pista cortas que no tuvieran concreto y terrenos irregulares.

En la resolución SEDS-0641-2023 publicada el 21 de abril del 2023 se detallaron los ganadores del proceso de licitación No. LPN-SEDS-GA-DGPN-2023-008 “Contratación de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte aéreo”.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comparó los últimos procesos de licitación de camionetas con la única finalidad de verificar la idea de las unidades no convencionales.

Se tomó la licitación No. LPN-SEDS-GA-DGPN-2023-008 donde se habla de camionetas blindadas y la No. SEDS-LPN-GA-2024 en la que se hace mención de alquiler de camionetas no convencionales.

Para la comparación se tomaron los pliegos de referencia de ambas licitaciones.

En el caso de la primera detalla que la camioneta blindada debe ser 4X4, con capacidad para siete personas, hidráulica, 16 válvulas, entre otras generalidades.

En relación con la protección que debe tener como camioneta blindada se detalla en la ficha técnica que debe ser capaz de resistir calibre 22, 25, 38, 32, 44 magnum, 9mm, 7.62x39, 5.56x45, 7.62x51, misma protección en cristales y puertas, vidrios frontales y traseros.

El área de protección debe ser techo, parales frontales, centrales y traseros, pared de fuego, protección de motor, protección de piso, parachoque reforzado, protección en las manilletas de las puertas con llantas antiperforaciones, todo en un modelo del año 2022 en adelante.

En el caso de las camionetas no convencionales, la ficha técnica detalla las mismas características: blindada tipo 4X4, con capacidad para siete personas, hidráulica, 16 válvulas, entre otra generalidades.

El área de protección debe ser techo, parales frontales, centrales y traseros, pared de fuego, protección de motor, protección de piso, parachoque reforzado, protección en las manilletas de las puertas con llantas antiperforaciones, todo en un modelo de año 2022 en adelante.

Como se pudo apreciar todo es exactamente igual, solo que ahora se solicitan modelos del 2023 en adelante, pero en cuanto a las especificaciones técnicas se trata de las mismas unidades.