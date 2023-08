L 25.8 millones erogó Seguridad solo en alquiler de un avión y helicóptero

Fue entre finales de abril y mayo de este año que se concretó el negocio con ambas empresas. Esto fue firmado por Sabillón, en ese momento ministro de Seguridad, quien fue destituido de su cargo el 20 de junio de 2023, luego de la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS). EL HERALDO intentó comunicarse con Sabillón, pero no hubo respuesta. En tanto, la Secretaría de Seguridad negó brindar más información y fotos de las aeronaves. No explicaron para qué y quiénes la utilizaron. Ya que las principales autoridades no respondieron a los llamados de este rotativo, EL HERALDO pidió información al comisionado de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid, pero su respuesta fue: “No me corresponde hablar sobre eso”.

De su lado, Edgardo Barahona, subcomisario, afirmó no estar al tanto de esta situación.