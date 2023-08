Legalidad de varios decretos en duda por irregularidades en el Congreso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A más de año y medio del inicio de la gestión de Luis Redondo al frente del Congreso Nacional, sectores coincidieron en que las imposiciones han sido normalizadas al momento de aprobar leyes. En muchos casos no han contado con los votos necesarios y han violentado de manera recurrente las normas parlamentarias, hasta lo dispuesto por la Constitución.

Más reciente está el caso de la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF) -cuya acta no fue ratificada en la sesión, pero siempre se publicó en La Gaceta- y la derogación del Fondo Departamental , que debía contar supuestamente con la mayoría calificada.

Se suma el nombramiento del procurador general , que no reunía los requisitos, y la derogación de la “Ley de secretos” contenida en el decreto 418-2013.

“Lo que está sucediendo en el Poder Legislativo es la consecución de su origen, es un rosario de inconstitucionalidad de interpretación al margen de la Constitución, es un desconocimiento absoluto, no porque no tengan el conocimiento, sino porque no les importa respetar la Constitución”, aseveró el abogado constitucionalista Oliver Erazo.